Зальет «Россию» слезами. Теряющий популярность Басков может найти спасение у Малахова

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Певец может «клюнуть» на наживку Андрея и раскроет темные тайны своего прошлого, впутываясь в скандальные интриги ведущего.

Николай Басков обладает на редкость сильными вокальными данными. Волшебный тенор мог обеспечить ему успешную карьеру даже в опере, однако «натуральный блондин» решил работать на «массы» и предпочел эстраду. Разрыв с Викторией Лопыревой, похоже, стал самым сильным ударом для певца, ведь после предательства возлюбленной Басков будто потерялся – он практически не выступает, а его репертуар очень давно не обновлялся. Публика стремительно теряет интерес к артисту, да и коллеги, видимо, не желают сотрудничать с «тенором».

Звезды шоу-бизнеса уже неоднократно подтверждали, что серьезно зависят от популярности и не исключено, что скоро боль забвения «ударит» и по Николаю. На фоне творческого и личностного кризиса, который Басков, судя по его «пассивности» сейчас переживает, теряющий популярность певец может найти спасение у Малахова.

В студии своего шоу ведущий раскрутил немало подобных сюжетов, а Николай является «идеальным» главным героем эфиров по всем параметрам. В судьбе певца присутствует все: яркий неординарный образ, сложный жизненный путь, успешная карьера, перспективные союзы и дуэты, любовные неудачи и даже неразрешимый конфликт с единственным сыном. Вполне вероятно, что скоро певец зальет «Россию» слезами в студии у Малахова, который может быть крайне заинтересован в сотрудничестве с артистом.

Похоже, не зря Андрей так активно «подлизывался» к Коле - поддерживал его после разрыва с Лопыревой, помогал после смерти Началовой, восхвалял в «добрых» эфирах авторского ток-шоу и в целом «играл в дружбу» - падкий на лесть Басков мог «подсесть» на удочку скандалиста, и вскоре может воспользоваться помощью Малахова для возвращения в мир шоу-бизнеса.