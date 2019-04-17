«Хайпанула» на Волочковой? Пугачёва в Кремль позвала скандальную балерину

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Сама Примадонна надела на себя балетную пачку, сделав на голове пару хвостиков, как у школьницы.

Сегодня на сцене в Кремле проходит концерт в честь 70-летия Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. Билеты на выступление легендарной артистки стоили не так уж мало, но нашлось достаточно желающих заплатить любые деньги для того, чтобы опять увидеть и услышать Аллу Борисовну. При этом поговаривали, что сам концерт находился ровно в шаге от того, чтобы его отменить, ведь певице потребовалась операция на горле. Впрочем, звезду успешно прооперировали в Израиле, но она вместо того, чтобы скромно выступить перед зрителями и уйти на пенсию окончательно, устроила для них то представление, которое вполне стоит заплаченных за него десятков тысяч рублей.

Творческая натура 70-летней артистки тут уж разгулялась с размахом, ведь мало того, что она сама предстала в несколько странном образе – в красной балетной пачке и с хвостиками, как школьницы, - так еще и пригласила в Кремль скандальную балерину Анастасию Волочкову. Та в ядовито-зеленом костюме сделала шпагат прямо на сцене! Хайпанула ли Пугачева на Волочковой? О да, и очень неплохо, ведь появления примы, чье имя в последнее время связано только со скандалами, не ожидал никто. Примадонна будто хотела всем доказать, что у нее «есть еще порох в пороховницах» и она тоже может быть интересной и непредсказуемой. Стоит отметить, ей это неплохо удалось.