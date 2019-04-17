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Поклонники стали серьезно опасаться за здоровье Анастасии Решетовой. Сама модель не комментирует своё состояние.

На днях модель Анастасия Решетова опубликовала в сети Instagram новое фото, которое сделала в Афинах. Когда было селано фото девушка не сообщила. Если этот снимок был сделан в этом году, то Решетова могла и пострадать от природного явления, как стали предполагать интернет-пользователи, которые следят за новостями в мире.

По мнению фанатов, невеста Тимати могла пострадать в Афинах из-за удара молнии. Как пишут поклонники в социальной сети, в греческом городе из-за удара молнии в Афинский Акрополь серьезно пострадали четыре туриста. По предварительной информации, сильные травмы также получили двое смотрителей и ещё двое туристов. Пока не известно, где в этот момент была сама Анастасия и действительно ли модель сейчас пребывает в Афинах. Не исключено, что Решетова просто опубликовала старый снимок, чтобы подогреть к себе интерес публики на фоне молнии в греческом городе. Модель по произошедшему ничего не сообщает и, скорее всего, нет повода для беспокойства.