Детская травма? Дарья Пынзарь могла решиться на операции после инцидента в раннем возрасте

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Возможно, именно падение в детском возрасте стало причиной многочисленных операций звезды.

Дарья Пынзарь за свои 33 года сделала далеко не одну операцию. Сначала увеличила себе губы, подтянула грудь, которая потеряла форму после родов, а теперь готовится сделать пластику лица. Многие фанаты ее в этом не поддерживают, ведь пухлые розовые щеки всегда были «фишкой» звезды «Дома-2». Видимо, женщине настолько не нравится своя внешность, что она готова несколько раз ложиться на операционный стол и совершенствовать себя с помощью пластических хирургов.

Недавно Пынзарь опубликовала новую запись в социальной сети, где рассказала историю из детства. Оказывается, в детстве она много каталась на роликовых коньках, но по неосторожности однажды упала. Не исключено, что Дарья могла решиться на операции после инцидента в раннем возрасте. Ведь все обычно начинается с походов к косметологам, а затем переходит к более тяжелым операциям.

Неужели детская травма так повлияла на отношение Пынзарь к себе? Даже муж Сергей не может отговорить ее от кардинальных изменений своей внешности. Главное, чтобы Даша вовремя остановилась.