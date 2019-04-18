«Вес не показатель!» - Ольга Бузова призналась, сколько она на самом деле весит

Сегодня, 10:30

Артистка заявила, что у неё «тяжелая кость». Видимо, так она попыталась оправдаться за лишние килограммы.

Интернет-фанаты популярной телеведущей «Дома-2» начали подозревать, что 33-летняя Ольга Бузова пребывает в «интересном положении». На днях в Instagram поклонники обратили внимание, что с фигурой звезды что-то не то и изменения происходят не в лучшую сторону: не видны кубики пресса, начал появляться второй подбородок и стала более дряблой кожа на теле. Артистка возможную беременность не комментирует, зато по свой вес готова говорит.

«Вес не показатель!» - заявила Бузова и призналась, что на самом деле ее вес сейчас находится в пределах 57-59 кг. Звезда сообщила, что у нее просто тяжелая кость. Фанаты Бузовой стали посмеиваться над таким оправданием.

Стоит отметить, что звезда действительно поправилась, ведь ранее ее вес был на отметке 50 кг. Может быть это связано с частыми гастролями, неправильным питанием, напряженной работой или может быть домыслы фанатов окажутся правдивыми и Ольга на самом деле пребывает в положении.