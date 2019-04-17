Братва рвется к власти. Гуф агитирует фанатов голосовать за своего друга

Сегодня, 21:00

Репер неожиданно поддался в политику, тем самым навлекая на себя гнев аполитичной аудитории.

Сегодня российский репер Гуф опубликовал рекламный ролик, в котором открыто агитирует фанатов голосовать за кандидата в депутаты 21 апреля на выборах. Этот шаг можно было назвать убийством собственной репутации и карьеры, если только быть полностью уверенным, что за этим не стоит нечто большее, чем просто любовь к деньгам и продажность. Дело в том, что в Сети есть информация, что Алексей Долматов, он же Гуф, может быть знаком с кандидатом в депутаты, которого он рекламировал, лично, ведь якобы мог крутить роман с его сестрой - участницей «Дома-2» Аленой Водонаевой. Возможно, все они состоят в одной тусовке, а потому Гуф фактически призывал голосовать за своего друга.

В этом случае риск собственной карьерой вполне оправдан, ведь если в Госдуме у Долматова будет свой человек, это уже может предоставить реперу некую «защиту», о чем пишут пользователи соцсетей под постом на странице Гуфа. В конце концов, после того, как артист набил у себя на груди тату с эмблемой «Аэрофлота», что все посчитали рекламой, некоторые его поклонники уверены, что политическая реклама уже и не кажется таким уже безумием. Судя по всему, наконец артист перерос карьеру чисто музыкальную, и, вероятно, еще и потому стал лезть в политику, что и сам в будущем хочет быть не последним человеком в этой сфере. И Гуф не одинок в этом стремлении, ведь совсем недавно политическую активность проявлял и репер Баста. Очевидно, что в прошлом уличная братва повзрослела и рвется к власти, чтобы на не быть пешкой в руках чиновников.