Затравили малышку! Внучка Пугачёвой стесняется петь при матери

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Орбакайте может растить из Клавдии звезду, чтобы угоить Примадонне.

Кристина Орбакайте часто появляется на публике со своей младшей дочкой Клавдией. Малышка стала любимицей не только родителей, но и знаменитой бабушки Аллы Пугачевой. Недавно артистка призналась, что видит в девочке свою копию Примадонны, ведь Клавдия очень похожа на бабушку в детстве, а ее красота напоминает ей стандартную внешность голливудских звезд. Восхищает Аллу Борисовну также скромность девочки, несмотря на ее талант и звездную семью. Не исключено, что желая угодить матери, Кристина избрала для дочери творчески путь, не учитывая ее желания и способности, чему та может быть не рада.

Вчера она с Клавой посетила концерт Todes. Орбакайте запечатлела, как дочка подпевала знакомую песню, однако увидев, что мама ее слушает, Клавдия резко смутилась, и вскоре перестала «аккомпанировать», будто стесняется петь при матери. Создается впечатление, что знаменитости затравили малышку, заставляя ее соответствовать знаменитому роду, и теперь внучка Пугачевой боится и рта раскрыть на глазах у матери, дабы вновь не попасть под ее недовольный взор и критику.

К слову, Пугачева возлагает на младшую внучку большие надежды, а недавно предрекла ей блестящее будущее и успех. Не исключено, что такого же мнения о младшей наследнице и Кристина Орбакайте. Ее старший сын пошел по стопам матери, однако особого успеха не достиг. Вполне вероятно, что не сумев взять под крыло бойкого сына, Орбакайте постарается сделать звезду из Клавдии, ведь уже активно развивает девочку творчески.

С детства Клавдия занимается балетом, поет, танцует, и регулярно сопровождает мать на выступлениях. Однако весь «артистизм» 7-летней дочки может быть надуман Кристиной. Учитывая застенчивость малышки не исключено, что ей не комфортно быть на публике, однако против родственниц «не попрешь».