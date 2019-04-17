Покойная фанатка Киркорова угрозами «с того света» напугала родственников

Сегодня, 19:30

В студии Андрея Малахова племянница Светланы Сафиевой ужаснула зрителей, когда сообщила, что на электронную почту получает голосовые сообщения от усопшей тёти.

В том году 53-летняя Светлана Сафиева из Москвы, была супер героиней телепередач. С ее слов было заявлено, что она ожидает тройню от Филиппа Киркорова. Как стало известно у Светланы был синдром ложной беременности. Также она болела сахарным диабетом и психическими недомоганиями. Сафиева умерла три месяца назад.

Сейчас близкие родственники женщины пытаются разделить ее имущество. Но покойная фанатка Филиппа Киркорова угрозами «с того света» пугает родственников.

Когда женщина еще жила, дети хотели, чтоб она продала свою шикарную квартиру в Москве. Незадолго до кончины Светлана написала записку, в которой указала о своих страхах. Она знала и была полностью уверена, что ее хотят убить. Главные наследники – это ее дети: дочь Евгения и сын Денис. Также у покойной женщины есть племянница Оксана и ее дочь Олеся. Как стало известно, кто-то присылает им на электронную почту голосовые сообщения с угрозами. Со слов племянницы, голос тёти, а адрес нет. Она думает, что эти непонятные письма отправляет Бурхарт для того, чтобы напугать. Некоторые послания были показаны в эфире Малахова.

Дороти Бурхарт - бывшая подруга покойной Софиевой. Она уверяет, что женщина переписала на нее все имущество, но завещание еще не показывала. Дороти уверена, что Оксана и Олеся сговорились с преступниками, которые убили Светлану.

На телепередаче один из зрителей, друг Киркорова, утверждал, что Софиева как-то и ему присылала подобные сообщения, из-за того, что он хотел ее знакомить с известным артистом. Мужчина предположил, что у Бурхарт было много подобных записей, которые в итоге на руках у Бурхарт. Гости в студии думают, что непонятные послания отправляет сама Дороти, чтоб стать владелицей имущества усопшей.