Подозрительно похожи! Тимати показал внебрачного сына – сеть

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Решетова не подозревала о существовании ещё одного ребёнка в жизни Тимати.

Фанаты «отца» лейбла Black Star с некоторой долей удивления заметили, что как-то странно случайный мальчик, который, якобы, попросил Тимати сфотографироваться, сильно похож на самого исполнителя. В комментариях к публикации Тимати некоторые подозрительно заметили, что звезда показала своего внебрачного сына из Еревана. Уж подозрительно много несовпадений и странностей вокруг это фотографии.

В Сети считают, что мальчик не только сильно похож на самого Тимати, но и факт их «случайной» встречи непонятен. Тимати отшучивается: «Пистолет был тяжёлый, железный и с гравировкой. Затвор работал. Отказать мальчику в фото варианта не было». Кажется, что Тимати якобы просто шёл по улицам Еревана и тут его встретили родители мальчика, фанаты Тимати, и попросили совместное фото, которое потом по странному случаю публикует Тимати.

Очень уж много несостыковок: вряд ли Тимати просто так расхаживает по улицам Еревана без охраны и собственной машины с водителем, и вряд ли он делился бы фотографией со своим фанатом, даже если это ребёнок. Поклонники всерьез поверили в версию о том, что мальчик на фото может быть внебрачным сыном рэпера. Якобы, Тимати является привлекательным мужчиной, поэтому вполе возможно, что он мог крутить романы и не подозревать, что у него появятся наследники.