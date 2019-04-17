Ну и видок! Волочкова в шпагате случайно засветила «срач» на заднем дворе

Сегодня, 19:05

Балерина вновь опозорилась как хозяйка, ведь похоже, сильно запустила свое жилище.

Анастасия Волочкова продолжает гордо восхвалять свою «мудрость» и хитрость, будто закрытие комментариев в микроблоге стало самым главным решением в ее жизни. Сегодня она вновь обратила к подписчикам с тирадой о том, как ей счастливо живется без мнения злопыхателей.

По словам экс-балерины, если не обращать внимание на «выпады, ничтожество предателей», очиститься от злобы, гнева и зависти, и заполнить душу лишь светлыми моментами и добрыми качествами, то «грязь никогда к нам не прилипнет и будет оставаться позади». При этом она опубликовала новую фотографию, где полуобнаженная стоит в привычном шпагате на фоне дверей своего огромного дома.

Ну и видок же она засветила поклонникам - ни поза, ни прозрачное боди на теле знаменитости не бросаются так в глаза, как мусор на заднем плане. Опубликовав дневное фото, Волочкова случайно засветила «срач» на заднем дворе.

Анастасия давно прослыла не лучшей хозяйкой, однако такой беспорядок на участке просто недопустим, и танцовщице должно быть стыдно за жизнь в таких условиях. Говорят, что порядок в голове начинается с наведения порядка в жилище, и для Анастасии данный вопрос, похоже, особенно актуален.