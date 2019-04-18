Смотрит влюбленными глазами. Новым любовником Собчак оказался Светлаков

Сегодня, 10:00

Ведущая была нежнее с юмористом, чем с бывшим мужем Виторганом или даже с предполагаемым любовником Богомоловым.

Недавно вышло новое интервью в шоу «Осторожно, Собчак!», где главным героем стал знаменитый комик Сергей Светлаков. Беседа Ксении Анатольевны с артистом пришла в очень необычной форме: пока он устало отвечает на ее, порой провокационные, вопросы, Собчак во время его ответов смотрит на Светлакова влюбленными глазами, отметили многие зрители. Более лояльна к своему гостю звезда была разве что тогда, когда к ней пришла давняя подруга Матильда Шнурова, бывшая жена знаменитого рокера и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Но чем же тогда обусловлена чрезвычайная нежность обычно острой на словцо знаменитости, если со Светлаковым их особая дружба не связывает? Или общественность чего-то не знает об их личных отношениях?

Если судить исключительно по тому интервью, то выходит, что новым любовником ведущей оказался Светлаков, и, видимо, по определенной причине они вынуждены скрывать свой роман. А причина очень простая: у Сергея есть жена и дети, которые вряд ли одобрили бы связь главы семейства с кем-то на стороне.

Однако, возможно, так влюбленно Собчак смотрела на Светлакова не потому, что хотела заполучить его как мужчину, а потому что была восхищена его харизмой и талантом или же, что видно по интервью, ведущую покорила открытость комика к диалогу и его прямота.