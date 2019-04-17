«Все-таки беременная?»: Рассеянность Бузовой обеспокоила ее фанатов

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Телезвезда вышла в эфир только с одной серьгой, чем и смутила поклонников.

После того, как в Сети заговорили о возможной беременности ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой, домыслы о ее «интересном» положении вопреки всему с каждым днем обрастают все новыми и новыми домыслами и косвенными доказательствами. Даже несмотря на то, что на пресс-конференции в начале апреля телеведущая сделала официальное заявление о том, что она не беременна, разговоры о ее возможном скором материнстве не утихают. К примеру, поклонники Бузовой не поверили, что отмена ее концертного тура по России связана с загруженным съемочным графиком ведущей, а выдвинули свою версию, предположив, что это связано с беременностью.

А теперь неугомонные фанаты увлеченно обсуждают, что появление Ольги на съемках с одной сережкой в ухе - это не модный тренд, которому уже почти год следует добрая часть отечественного шоу-бизнеса, а рассеянность, свойственная всем беременным.

«Все-таки беременная? Такая рассеянная стала, теперь серьгу потеряла», - пишут в Сети. В общем, неожиданная рассеянность Бузовой не на шутку обеспокоила ее фанатов. Кроме того, поводом для сплетников с новой силой заговорить о возможной беременности Ольги, стало новое фото звезды – такое ощущение, будто телеведущая специально прикрывает себе живот.