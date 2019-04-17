«Чтобы ты сдох!» -Разъяренная Черно подралась с мужем и пожелала ему смерти

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В этот раз Саша вывела из себя даже тихого и покорного Йосю, и тот дал ей отпор.

Конфликты в яркой супружеской паре Иосифа Оганесяна и Александры Черно продолжаются, о чем стало известно с официального аккаунта «Дома-2» в соцсети. В частности там бы опубликован отрывок ссоры двух участников, которая почему-то началась под балдахином их кровати, но быстро вышла за его пределы. Видео начинается с крика Оганесяна: «Пошла вон!», и продолжилось невнятной фразой Черно, звучащей похоже на «Я живой [человек], понимаешь…».

Далее участник вытолкал супругу за пределы балдахина и толкал по комнате до тех пор, пока та не оказалась у двери. Все это время Йося кричал, что Саша его «позор», а сама участница рыдала. В итоге, когда ее муж же возвращался обратно к балдахину, она хватила пустое мусорное ведро и кинула его вслед за ним, а после того, как подралась с мужем, пожелала ему смерти.

Зрители шоу шокированы таким поведением пары, которую в целом называют «мерзкой», но при этом признают, что в ссоре виновата именно Черно. Многих ужаснула ее фраза «Чтобы ты сдох!», ведь, по мнению пользователей соцсетей, такого не стоит говорить вообще никому, потому что это слова несут «негативную энергетику». Более того, многие не могут забыть того, как в студии «Бородина против Бузовой» Черно кинула в мужа тарелку с фруктами, чем, естественно, унизила и опозорила Оганесяна.

Однако и смерти Черно пожелала мужу не просто так, ведь, судя по ролику, тот впервые дал ей отпор – на руке девушки было заметно, что-то вроде синяка, появившегося после толчков Оганесяна.