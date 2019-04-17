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Когда нужда «поджимает» - принципы отходят на второй план. Ради финансового достатка и композитор может пожертвовать для Волочковой своей песней.

Анастасия Волочкова нашла новый способ напомнить поклонникам о себе – решила «захватить» российскую эстраду. Сегодня экс-балерина опубликовала несколько фотографий из звукозаписывающей студии, заявив, что готовит к выходу свою новую песню. Похоже, на этот раз Анастасия будет радовать поклонников сольным исполнением, а хит использует для «интересного и веселого номера и проекта».

Поклонники не особо поддержали анонс знаменитости, равно как и коллеги, и только Игорь Николаев «лайком» высказал свое одобрение под постом – его положительный отзыв стал единственным из звездного круга. Не исключено, что Николаев использует «талант» Волочковой ради хайпа, и уже пытается заручиться расположением танцовщицы.

Игорь Николаев является одним из самых успешных и талантливых композиторов в России. Его перу принадлежат многие любимые хиты Народных артистов, однако в последние годы музыкант «затерялся» среди молодых дарований. Его супруга не повторила успех Наташи Королевой, да и сам Николаев редко выступает. Вполне возможно, что нынешнего дохода не хватает молодой семье, ведь супруги растят маленькую дочку.

На фоне возможного финансового неблагополучия Николаев может воспользоваться ажиотажем, который создает вокруг себя Анастасия, и подарив ей новую песню или же дуэт ярко напомнит о себе.