Пугачёву не боится? Ивлеева нагло «подкатила» к «Максику-Забияке»

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Известный блогер могла закрутить роман с Галкиным после съёмок нового шоу.

Как известно, в преддверии юбилейного концерта Примадонны Максим Галкин активно посещает различные программы и шоу. Так, шоумен стал гостем нового выпуска ютуб-шоу Анастасии Ивлеевой AGENTSHOW 2.0. В соцсеть блогер опубликовала фрагмент из выпуска, где не только неоднозначно высказалась об Алле Пугачёвой, прозвав певицу «сторожилой», но и нагло «подкатила» к шоумену.

На видео отчётливо заметно, как «Настюшка-опасность» открыто флиртовала с Галкиным, позволяя себе вульгарный юмор и неоднозначные знаки внимания. Более того, в комментарии Ивлеева прозвала Максима Галкина, как «Максик-Забияка aka 147». Судя по всему, «Настюшка-опасность» не боится даже Пугачёву, ведь, очевидно, такое поведение молодого блогера в отношении её мужа Примадонна явно не одобрит. К тому же, ещё после премии «Муз-ТВ», когда Ивлеева работала в дуэте с Галкиным, появились слухи о возможной «интрижке» между артистами, неудивительно, что новая «встреча» могла «подогреть» былые чувства.