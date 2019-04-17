«На Виторгана уж больно похож!»: Собчак засветила «клона» своего бывшего мужа – фанаты

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Поклонники считают, что Ксения подыскивает себе любовников, которые внешне очень похожи на Максима Виторгана.

После того, как телеведущая Ксения Собчак объявила о разводе с актером Максимом Виторганом, с которым прожила в браке 5 лет, а позже демонстративно вышла в свет с режиссером Константином Богомоловым, ее личная жизнь находится буквально под микроскопом у светских обозревателей. Пока все гадали, когда во внешне идеальных отношениях Собчак и Виторгана наступил разлад и обсуждали, почему она поехала отдыхать в Африку с подругами, а не с Богомоловым, Ксения в Instagram опубликовала фото с мужчиной, по мнению, фанатов, очень похожего на ее бывшего супруга.





Хоть Ксения Анатольевна и указала, что этот молодой человек по имени Герман Ларкин всего лишь фотограф, работающий с лучшими мировыми глянцевыми изданиями, и она благодарна ему за «суперфотки», рассуждения на тему того, что внешне он – копия Виторган, уже не остановить.

«На Виторгана уж больно похож!» - пишут неугомонные фанаты под фото и делятся, что они даже не сразу поняли, что на снимке не он. В общем, после того, как Собчак засветила «клона» своего бывшего мужа в Сети, разговоры и сплетни о ее личной жизни, похоже, вспыхнут с новой силой.