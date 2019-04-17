Новая «Ибица»? Николай Басков намекнул на дуэт с певицей Валерией

Сегодня, 14:15

«Золотой» голос России поздравил коллегу с днём рождения и дал поклонникам надежду на новый совместный творческий тандем.

42-летний «натуральный блондин» Николай Басков ежегодно очень эмоционально поздравляет свою коллегу певицу Валерию с днём рождения. Этот год также не стал исключением и ради 51-летней артистки Басков нашел архивное видео с их совместного выступления, который и опубликовал в своем личном микроблоге в Instagram. Поклонники были в восторге от дуэта знаменитостей, а некоторые фолловеры Баскова даже предложили, что таким поступком Николай намекнул на новый дуэт с певицей.

Неужели знаменитости на самом деле ради хайпа или радости фанатов создадут новый хит, который даже сможет «переплюнуть» «Ибицу», записанную с Филиппом Киркоровым? Сами артисты пока своих творческих планов не разглашают, а фанаты продолжают ждать звёздный дуэт.