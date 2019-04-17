Сцена ревности. Лариса Гузеева устроила истерику мужу и шокировала фанатов

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Поклонники не могли подумать, что после двадцати лет совместной жизни телезвезда могла устроить скандал на почве ревности.

Актриса и ведущая «Модного приговора» Лариса Гузеева во время съемок программы часто делится со своими коллегами – свахой Розой Сябитовой и астрологом Василисой Володиной, историями из личной жизни. Обычно эти жизненные ремарки попадают в эфир, однако в этот раз Гузеева рассказывала так эмоционально, что «сдобрила» рассказ о бурной сцене ревности, которую она устроила своему супругу, несколькими нецензурными выражениями. Конечно, после такого путь в эфир истории был закрыт, однако вырезанный фрагмент можно посмотреть и в Instagram.

Со слов Гузеевой, когда ее муж Игорь Бухаров был в командировке в Санкт-Петербурге, во время одного из телефонных разговоров он отказался признаться ей в любви, да и вообще разговаривал с ей очень тихо и лаконично, аргументируя это тем, что он едет в такси и ему не очень удобно говорить, тем более всякие нежности. Гузеева запомнила, что ее муж вел себя как то «мутно», и когда он вернулся домой, устроила ему бурную сцену ревности. Как призналась актриса она встретила его «с двумя пистолетами в руках» и потребовала «глаза в глаза» рассказать, что на на самом деле произошло в городе на Неве, и почему он не смог признаться ей в чувствах.

Игорь Бухаров начал оправдываться и отметил, что он – «седой мужик, взрослый», и не мог «как дурак» при таксисте сказать сокровенное я тебя люблю. Конечно, супругам удалось помириться, но Лариса Гузеева шокировала фанатов тем, что устроила истерику мужу на почве ревности спустя 20 лет совместной жизни.

Стоит напомнить, что Лариса Гузеева и ресторатор Игорь Бухаров женаты с 1999 года. В их семье бывает не все гладко, и в прошлом году они даже какое-то время жили порознь. У супругов есть 19-летняя дочь Ольга, которая вместе с мамой работает на программе «Живая жизнь», которая также выходит на Первом канале.