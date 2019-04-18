«Блеснула умом, называется»: Пользователи сети пристыдили Рудковскую за незнание истории

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Складывается впечатление, что продюсер Димы Билана оказалась таким же неучем, как и её подопечный.

Недавно пользователи сети пристыдили Рудковскую за незнание истории. Яна Рудковская выставила у себя на странице в Instagram пост посвященный пожару в Нотр-Дам-де-Пари. В самом начале поста, продюсер сокрушается от этой страшной трагедии, после чего приводит исторические факты для осознания масштаба бедствия: «Самые большие исторические события проходили в нём: суд на Жанной д’Арк, крещение и коронация Наполеона. Это то что сразу приходит в голову когда осознаёшь масштаб бедствия. Не уберегли и не спасли, обидно и больно. И ещё больнее осознавать то, что на реконструкцию уйдут долгие годы, прежде чем мы, и наши дети увидим его вновь таким...»,- написала Рудковская.

Казалось бы, достаточно серьёзный пост, в котором автор излагает свои мысли и аргументирует их с помощью исторических событий. Однако, данный пост не зашёл на «ура» и пользователи сети пристыдили Рудковскую за незнание истории.

«Зачем Вы пишите глупости? Суд над Жанной Д'Арк проходил в Руанском соборе! Почитайте хоть историю», «Блеснула умом, называется», «Про крещение Наполеона уберите. Он на Корсике родился, крестили в Аяччо», - прокомментировали пользователи сети. Но, как говорят: «Яблоко от яблони не далеко падет».

Подопечный Рудковской, певец Дима Билан тоже проявил себя, как малограмотный человек.

Люди часто замечали его орфографические и пунктуационные ошибки и даже делали ему замечание, однако, каждый новый пост это новые ошибки. Билан неисправим и с этим нужно смириться.

Главное, что Рудковская и Билан понимают друг-друга с полуслова, а вот «заумные» посты им всё-таки пока не по силе.