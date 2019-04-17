Жанна, прощай! Наталия Фриске избавилась от воспоминаний о сестре

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Сестра Жанны перекрасилась для того, чтобы выйти из глубокой депрессии.

Наталия Фриске, сестра знаменитой покойной певицы Жанны Фриске, в последнее время пытается избавиться от тяжелых воспоминаний о сестре, меняя имидж. Как многие помнят, до ужасной трагедии в семье Фриске у Жанны был интересный образ с непохожим на сестру цветом волос. Интересной изюминкой были красивые закрученные русые волосы с некоторыми рыжими оттенками. В это же время у Наталии был тёмный цвет, который и отличал сестёр между собой.

После ужасной трагедии образ Наталии стал очень похож на былой внешний вид Жанны. Даже цвет волос стал похожим. Конечно, серьёзная жизненная ситуация, боль внезапной разлуки с сестрой, оказали на Наталью большое давление. Некоторые даже писали о том, что у женщины помешательство на фоне депрессии. Однако последние факты говорят о том, что время лечит и Наталья постепенно выбирается из тяжёлого морального состояния.

Практически последнее напоминание о Жанне, цвет волос, у Наталии стал другим. На днях Наталия перекрасилась в свой былой цвет, и теперь сестра Жанны смело намекает, что она прощается с тяжелой ношей о смерти сестры, так как, в любом случае, нужно жить дальше и пытаться выбраться с глубокой депрессии, которая портила жить Наталии. Так, девушка избавилась от воспоминаний о сестре, будто бы отпустив Жанну и мысли о ней. «Жанна, прощай!» - именно так, считают фанаты, могла сказать Наталия, избавившись от оков неприятных и печальных воспоминаний.