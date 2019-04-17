А Настя симулирует! Решетова изображает восторг от детских развлечений Тимати

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Модель выдавливала из себя вялые повизгивания, пока репер чувствовал себя супер-гонщиком в картинге.

Многие женщины, вероятно, завались вопросом о том, как порадовать своего мужчину, и ответ на него, скорее всего, уже знает Анастасия Решетова – женщине нужно хотя бы притвориться, что ей нравятся увлечения избранника. К примеру, на последнем видео у себя на странице в соцсети девушка репера Тимати не просто рекламирует его картридж-парк, но и самоотверженно изображает восторге от детских развлечений возлюбленного.

А Тимати будто и не замечает, что Настя симулирует! Именно такие мысли у фанатов вызвали крики Решетовой. Слишком увлеченный вождением карта, он смеется от вялых взвизгиваний Решетовой и пытается ни во что не врезаться. Самые смелые поклонники предполагают, что для него слишком привычно слышать такие ненатуральные крики от своей девушки и потому он не обращает на них особого внимания. Якобы, Решетова во всем поддерживает своего избранника, но ей могут быть интересны далеко не все увлечения рэпера. Или же в рекламных целях репер попросил Решетову специально покричать на картинге, чтобы привлечь новых посетителей его заведения? В любом случае, можно предположить, что модель готова сделать все, что угодно, лишь бы не впасть в немилость своему молодому человеку, ведь, судя по всему, у нее на него большие планы.