Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова пожаловалась на одиночество

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Парадоксально, но ведущая шоу, где одинокие ищут себе пару и строят любовь, сама страдает от душевной пустоты.

В последнее время в Сети появилось очень много слухов, что у Ольги Орловой, ставшей ведущей «Дома-2» не так давно, из-за неустроенности в личной жизни начались проблемы с алкоголем. И хотя эти домыслы в основном основаны на злобных комментариях из социальных сетей, на днях экс-солистка «Блестящих» поделилась грустной фотографией и в подписи к ней спросила, бывает ли ее подписчикам одиноко, имея ввиду одиночество души.

Как оказалось, среди 1,5 миллионов подписчиков Ольга Орловой большинству очень часто бывает одиноко, и никому до этого нет никакого дела. По мнению, фанатов, лучшее лекарство от этой проблемы – это наличие рядом хорошего мужчины «для души и тела». Поговорив о высоком, комментаторы не забыли «потрепаться» и на земные темы, отметив, что у Ольги Орловой в ее 41 год шикарная фигура, хотя и заподозрили ее в использовании фотошопа. Также не ускользнул от внимания поклонников и тот факт, что у Ольги очень грустные глаза. Видимо, недаром ведущая «Дома-2» пожаловалась на одиночество.