«Зина» оценил? Бородина могла «напророчить» новую любовницу мужу

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Ведущая «Дома-2» неоднозначно «отметила» привлекательную брюнетку на вчерашней премии.

Как известно, отношения в семье популярной ведущей Ксении Бородиной и Курбана Омарова не отличаются особой идиллией: ещё будучи беременной Курбан изменял Ксюше, за что поплатился расставанием. И хотя ведущая «Дома-2» простила супруга ради общей дочери, однако, не упускает возможность «уколоть» мужа за проступок. К слову, вчера на ежегодной премии Hello «Самые стильные в России» Бородина за очередными «оценками» девушек могла «напророчить» новую любовницу мужу. Как известно, на мероприятии собрался весь звёздный бомонд и его приближённые люди, хвастаясь на красной дорожке роскошными нарядами и дорогими аксессуарами. Примечательно, что Ксюше приглянулся образ неизвестной дамы.

В сторис Бородина опубликовала снимок девушки, где отметила изысканный вкус брюнетки. Любопытно, как оценил привлекательную даму муж Бородиной. Как известно, «Зина» славится особым статусом «ловеласа», а таким поступком Ксюша буквально «подтолкнула» Курбана на очередную измену. К тому же, предполагается, выбор Бородиной на неизвестную брюнетку пал не случайно: судя по горькому опыту — Курбан изменил ведущей с близкой подругой, а Бородина стала осмотрительнее подбирать окружение. Как бы там не было, а таким поведением ведущая рискует разрушить и без того шаткий брак.