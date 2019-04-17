Не твоя, вот и бесишься! Влюбленный в Собчак Шнуров пытается привлечь ее внимание

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Артист опять и опять пытается задеть ведущую «за живое», но та начала его игнорировать.

После того, как стало известно о разводе Ксении Собак и Максима Виторгана, знаменитую ведущую и бывшую кандидатку в президенты России начали подозревать в романе с Константином Богомоловым. Именно в компании этого режиссера артистку замечают чаще всего, однако сами знаменитости наличие или отсутствие романтических отношений не комментируют. И именно это многозначительное молчание дает шанс всем другим ухажерам Собчак на то, что она может когда-то ответить им взаимностью. Но, что особенно интересно, одним из этих ухажеров может оказаться «враг» Ксении - рокер Сергей Шнуров, ведь уже который месяц он пытается привлечь внимание звезды ироническими стишками о ней же.

Это очень похоже на то, как влюбленный школьник-хулиган дергает понравившуюся девочку-отличницу с первой парты за косички и кричит насмешки о ней, чтобы она только посмотрела него. Конечно, влюбленность Шнурова не является фактом, а представляет из себя только предположение. На самом деле может быть и так, что рокера действительно искренне раздражают заявления Собчак, и он только потому хочет поставить ее на место.

Впрочем, после того, как Шнуров отказался идти против Собчак на реп-баттл, она в принципе перестала реагировать на любые его выпады. Изменится ли все после стихотворения о том, что она поддерживала Собянина? Все может быть, но пока звезда, вероятно, сверху вниз смотрит на попытки задеть ее, всем своим видом словно показывая Щнурову: «Не твоя, вот ты и бесишься!»