Выбросят, как Бузову: «Картонные» Тимати и Крид рискуют оказаться на помойке

Сегодня, 20:02

Москвичи уже начали выбрасывать картонные фигуры в полный рост Бузовой, теперь та же участь ждет рекламу от Black Star.

Очень часто звезды шоу-бизнеса рекламируют различные продукты. Иногда даже бывает, что артисты запускают собственный товар, сотрудничая с известными фирмами. Так, Ольга Бузова стала рекламным лицом чипсов Lay's с новыми вкусами, а Тимати совсем недавно объявил о запуске продажи чипсов Black Star burger и Pepsi Dark vanila. Теперь в некоторых магазинах красуются картонные фигурки Тимати и Егора Крида, которые некоторые смышленые покупатели уже успели прихватить себе домой. Подобная ситуация была и с Ольгой Бузовой, правда, время прошло, и люди устали смотреть на неискренне улыбающееся лицо певицы.

В сети появилась фотография, как «картонную» Олю выкинули вместе с мусором. Не исключено, что ненастоящие Тимати и Крид также рискуют оказаться на помойке. Рано или поздно хайп пройдет, и рекламные хард-постеры (так это называется) выбросят, как и случилось с Бузовой. Судя по всему, Оля стала своеобразной новогодней елкой, которая после праздников благополучно покидает дом. Очевидно, Тимати и Егор, а точнее их фигуры из картона, недолго проживут у новых владельцев.



