Чем смог - тем помог! Павел Мамаев в ближайшие дни поменяет стены СИЗО на 129-метровые апартаменты отца

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По новым сведениям проблемы Павла Мамаева разрешил отец. Футболист вернётся к прежней роскошной жизни.

Давно нашумевшие новости о дебоширах Кокорине и Мамаеве никак не утихают. Дело обрело большую популярность и практически вся Россия наблюдает за развитием событий. В октябре 2018 года футболисты устроили две драки в Центре Москвы за ночь. Первому досталось водителю телеведущей «Первого канала», чуть позже спортсмены отправились в кафе, где был избит глава департамента «Минпромторга».

Несколько часов назад, появились новые сведения о том, что полузащитник Павел Мамаев футбольного клуба «Краснодар» больше не будет отбывать наказание в СИЗО «Бутырка».

По версии в Telegram-канале «Футляр от виолончели» Мамаев в ближайшее время переберётся в шикарные 129-метровые апартаменты отца в ЖК «St.Nickolas». Как хороший отец Мамаева чем смог - тем и помог. Верить или нет данной версии – выбор каждого, но подобное вполне возможно. Отец Мамаева очень влиятельный человек и многим может помочь сыну, скорее всего это был лишь вопрос времени. Дело стало довольно громким, и перевод одного Мамаева под домашний арест мог показаться крайне странным.

По поводу поведения Мамаева изначально складывалось впечатление, будто, он уверен в завтрашнем дне и знает, что все решится в лучшую для него пользу. Футболисты не на тех напали, если бы потерпевшими оказались обычный таксист и «выпивоха» из бара, то, скорее всего, об этом бы даже никто и не знал, а ребята бы спокойно продолжили свою карьеру в футбольных командах. Возможно поэтому появилась необходимость устроить показательные выступления, где ребята, по закону отбывают наказание и, якобы, страдают в невыносимых условиях СИЗО.

Когда-то это затянувшееся дело, которое приобрело всероссийский масштаб, будут разбирать на юридических факультетах. Не факт, что это будет познавательно, но в любом случае, у будущих юристов возникнет большое количество вопросов.