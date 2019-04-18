«Люблю до неба»: Гудков нежно поздравил Урганта с днем рождения

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Александр намекнул, что между Иваном и ним может существовать больше, чем дружба.

Известный телеведущий и просто талантливый человек Иван Ургант сегодня празднует свой очередной день рождения. Его коллега по шоу «Вечерний Ургант» Александр Гудков решил отметить сие событие в своем Instagram. На своей странице он нежно поздравил Урганта с днем рождения написав: «Беззащитны шипы, люблю до неба». Кроме того, Гудков указал очень интересную геолокацию, после которой Гудкова высмеяли инсайдеры.

«Хорошо, что хоть не в ..пе», - комментируют хэйтеры. Подписчики удивились: «А почему Ваня, не ответил на такое классное поздравление? Он обиделся!», «Конечно, ему не понравилось, что Гудков палит контору, вот и обиделась, девочка Ванечка». Вполне возможно,что Гудков боится заявить о своей нетрадиционной ориентации. Как ответит на такие заявление сам именниник - пока не понятно. Может быть Иван и вовсе не может определиться на какой он стороне. Если верить официальным данным, то Ваня такой, как и большинство российских мужчин - женат и имеет прекрасных дочерей.

«Гудок, ну с тобой то все понятно… Зачем ты этого голубка публикуешь», - пишут подписчики. Скорее всего Александр, неоднозначно намекает на то, что комиков связывают более глубокие отношения, а не просто коллеги по работе. Но сразу вспоминается пословица, что тщательно скрывается за семью замками, всегда наводит на самые незаурядные размышления. По этому, нам остается только догадываться и следить за новостями.