SPA-салон по-Бузовски: Первые клиенты просто шокированы антисанитарией

Сестра Ольги Бузовой позиционирует свой салон, как лучший в Москве. Однако клиенты убедились в обратном.
Анна Бузова приглашает всех желающих посетить свой SPA-салон, который называет лучшим в Москве. Но уже первые комментарии под ее постом в Instagram заставляют усомниться в подлинности утверждения. Кто-то говорит, что салон не может быть лучшим, так как совсем недавно открылся. А некоторые посетители уже оставляют отзывы после посещения, и отзывы там не самые положительные.
Например, один из уже бывших клиентов заявил:
Отзыв был замечен инсайдерами Telegram-канала «Светские хроники». Исходя из него, можно сделать вывод о том, что хоть салон недавно и открылся, но уже поразил антисанитарией и неорганизованностью. Возможно, Анна считала, что сможет раскрутиться за счет имени своей популярной сестры, однако клиентов не обманешь. Хейтеры в сети заявили, что это именно по-Бузовски оказывать такой сервис.