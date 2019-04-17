SPA-салон по-Бузовски: Первые клиенты просто шокированы антисанитарией

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Сестра Ольги Бузовой позиционирует свой салон, как лучший в Москве. Однако клиенты убедились в обратном.

Анна Бузова приглашает всех желающих посетить свой SPA-салон, который называет лучшим в Москве. Но уже первые комментарии под ее постом в Instagram заставляют усомниться в подлинности утверждения. Кто-то говорит, что салон не может быть лучшим, так как совсем недавно открылся. А некоторые посетители уже оставляют отзывы после посещения, и отзывы там не самые положительные.

Например, один из уже бывших клиентов заявил:

«Разочаровались! Очень неопрятно и грязно. Мастера в маечках, которые когда-то были белыми, но из-за стирки просто посерели, сидят в обтягивающих нелепых джинсах и грязных ботинках, в которых ходят по улице, почему нет сменной обуви, специальной одежды. Мастер за соседним столиком при клиентах готовил свое рабочее место, стряхивая пыль с предметов со стола на рядом сидящих, это вообще полное проявление неуважения, рабочее место нужно готовить заранее. Рядом с каждым клиентом стоят баночки в которых находятся грязные и изношенные пилки, кисточки, мне стряхивали пыль с ногтей, убирая старое покрытие, кисточкой «рыбкой», которая была вся в ногтевой пыли от предыдущего клиента. Поменяв название салон», к сожалению, он не перестал быть обычной парикмахерской, изменения нужно делать изнутри и кардинально».

Отзыв был замечен инсайдерами Telegram-канала «Светские хроники». Исходя из него, можно сделать вывод о том, что хоть салон недавно и открылся, но уже поразил антисанитарией и неорганизованностью. Возможно, Анна считала, что сможет раскрутиться за счет имени своей популярной сестры, однако клиентов не обманешь. Хейтеры в сети заявили, что это именно по-Бузовски оказывать такой сервис.