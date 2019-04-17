Вредная привычка привела певицу Валерию к успеху

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Певица Валерия завела странную привычку выходить замуж за продюсеров.

Сегодня, всегда молодая и красивая Валерия встречает день рождения - певице исполняется 51 год. С далёкого 1992 года Алла Перфилова начала радовать публику своим творчеством. Валерия родилась в музыкальной семье, унаследовав талант от родителей. В жизни Валерии появилась странная закономерность, которая привела певицу к большому успеху - она выходит замуж за продюсеров.

Артистка практически сразу после выпускного выходит замуж за джаз-музыканта Леонида Ярошевского, который перевозит Валерию в Москву и устраивает её на работу в ресторан, молодую девушку не устроило существующее положение мужа и она принимает решение уйти. Прежде чем стать звездой эстрады, она знакомится с продюсером - Александром Шульгиным, который также, как и первый супруг берет Валерию под своё крыло. Благодаря Шульгину она многого добилась, Валерия выпустила первый дебютный альбом, который оказался очень успешным, победила на конкурсе утренняя звезда, на «Юрмале- 92» получила приз зрительских симпатий. Неожиданно для всех, в 2002 году пара разводится. Как пояснила певица, муж ее избивал.

После развода, в жизни певицы последовала драматическая серия. Валерия впала в депрессию и некоторое время не появлялась на сцене, пока не познакомилась с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным. Он по вредной привычке певицы становится её мужем. Пользователи отмечают, что у Валерии очень странные совпадения в судьбе, как так выходит, что все её мужья продюсеры. Возможно это счастливая случайность, просто ей суждено быть известной, а она вовсе не специально влюбляется в таких мужчин. Также посещает мысль о меркантильности певицы, неужели бывают такие удачные совпадения. Многие убеждены, что в шоу-бизнес не прорваться, если ты не родственник артиста, либо любовница продюсера.