«Сказала Зина, свесив ножки с горбатого кормильца»: Сеть раскритиковала мужа Ксении Бородиной за пост о попрошайничестве

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Курбан Омаров стал посмешищем в Instagram после того, как начал учить жизни неизвестного пользователя и как правильно зарабатывать деньги.

Известная телеведущая реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ Ксения Бородина с 2003 года работает на проекте. Она дает советы парам, как сохранить семью и правильно себя вести, если твоя вторая половинка вдруг перестала проявлять интерес к тебе или стремиться к саморазвитию. Но вот незадача, у самой Ксении в жизни все не так уж и сладко, в последнее время. Новость о том, что Бородина выходит замуж за богатого бизнесмена и миллионера Курбана Омарова обрадовала ее поклонников. Фанаты решили, то беременная Ксюша будет счастлива с новым мужчиной, ведь он принял ее старшую дочь как родную и, казалось бы, во всем ей помогал.

Но после двух лет брака в сеть просочилась информация, что на самом деле Курбан, он же Зима или Зина – альфонс со стажем. У людей сложилось впечатление, что Ксюша вышла за него замуж только потому, что была беременна и надеялась на хороший исход. Как выяснилось позднее, миллионер Омаров похоже обманул не только Ксюшу, но и всех ее друзей. Если верить слухам и действительности, то сейчас Курбан продает сомнительные БАДы, наушники, телефоны, разыгрывает конкурсы и устраивает иную рекламу у себя в социальной сети.

Стоит отметить, что до встречи с Ксенией никто не знал кто такой – этот олигарх Курбан Омаров. Вполне возможно, что мужчина попросту воспользовался ее именем и сейчас пытается на этом заработать.

Накануне, муж Бородиной разместил пост у себя в Instagram очень конкретный, но весьма неоднозначный: «Я понимаю тяжелая ситуация и так далее. Но во все времена мужчинам было стремно вот так попрошайничать. А сегодня как будто все поняли, что можно просто просить и ничего не делать. Моя почта, мой директ просто завалены сообщениями типа дай 300 тысяч. Я вижу на фото у тебя две руки, две ноги и выглядишь вполне здоровым приличным парнем. Если захочешь ты сможешь подзаработать, но ты решил попросить. С какого устройства ты написал это сообщение? Продай его и поешь, будь мужчиной!».

И, действительно слова Курбана очень дельные и советы могут пригодиться многим «халявщикам» в стране. Но есть одно «но», если верить слухам, то сам Курбан «сидит на шее» у своей супруги уже не первый год и только показывает, что он успешный бизнесмен.

После публикации, сеть раскритиковала мужа Ксении Бородиной за пост о попрошайничестве: «Сказала Зина, свесив ножки с горбатого кормильца», «А сам сколько времени сидишь у Ксюхи на горбу, давай слезай, будь мужиком? Еще и с Водонаевой переспал - подружки были!», «рекламируешь то трусы, то БАДы – это мужская работа по-твоему?», «А вот поэтому Ксюха тебя в Париж и не взяла, надоел нахлебник! Говорят она даже украшения себе сама дарит, якобы от него».

Сведения взяты из Instagram-группы GAVRILOVNAK1.