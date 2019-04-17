Уводит Харламова из семьи? Глюкоза перешла к активным действиям, чтобы стать Кристиной Асмус

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Складывается впечатление, что певица Глюкоза примеряет на себе образы Кристины Асмус, чтобы заинтересовать Гарика Харламова.

Вероятно, у Глюкозы начался кризис среднего возраста. Певица хватается за свою молодость из последних сил и боится состариться. Девушка с огромной активностью стала заниматься спортом, следовать правильному питанию, прибегла к последним новшествам косметологии, благодаря которым её лицо выглядит на лет 15 моложе. За это пользователи восхищаются 32-летней певицей, но есть моменты, которые приводят подписчиков в недоумение.

После 30 лет Глюкоза стала выставлять фотографии в слишком откровенных нарядах, тем самым привлекая внимание противоположного пола. Но, кажется, для поднятия своей самооценки этого оказалось недостаточно, и Глюкоза решила «поиграть по-взрослому». Вероятно, для участия в своей «игре», певица выбрала семейную пару Кристины Асмус и Гарика Харламова. И, кажется, уже перешла к активным действиям стать Кристиной Асмус. Так, внимательным пользователям сети удалось сопоставить соцсети двух девушек, в которых прослеживается сильное сходство в образах.

«Как же Глюкоза похожа на Асмус, вечно их путаю», - прокомментировала подписчица. Похоже, Глюкоза «копирует» внешность Асмус, чтобы понравится Харламову. Певица не постеснялась выставить совместное фото с Гариком у себя в Instagram, где сорвала положительные комментарии: «Гарик и Глюкоза шикарно смотрятся!», «Опять он тебя за грудь трогает».

Думаете, Глюкоза уводит Харламова из семьи? Скорее «нет», чем «да». Всё, что ей нужно от Гарика это просто его заинтересованность, для утешения своего самолюбия. Главное, чтобы Харламов не перешёл всякие границы и не попутал девочек всерьёз.