Собчак приложила руку: Богомолова признали самым стильным мужчиной

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Стоило Богомолову сблизиться с Собчак, так его тут же признали в гламурной тусовке. Театрала наградили, как «самого стильного мужчину».

После информации о том, что муж Ксении Собчак Максим Виторган уже не одинок, телеведущая в отрытую воркует с Константином Богомоловым на премии «Hello». Официально супружеская пара не в разводе, однако они не живут вместе и не поддерживают общение. Безусловно, Константин является модным режиссером и возможно профессионалом своего дела, но по факт его стиля могут возникнуть вопросы. Возможно, к получение им данной премии приложила руку его популярная возлюбленная.

Видимо, организаторы мероприятия заметили в каких близких отношениях находится Богомолов и Собчак. А ввиду нарастающей с каждым днем популярности Ксении, его признали в гламурной тусовке и вручили премию как самому стильному мужчине по версии «Hello». Последнее время Ксения Собчак оказывается в центре самых громких событий и скандалов, например, ситуация с балериной Анастасией Волочкой, отношения с которой безнадежно испорчены. Или же проведение обучающих курсов по бизнесу и не только в рамках рекламной акции автомобильной компании «Audi Russia».

Слухи о том, что Богомолов и Собчак ходят в сети давно, и сейчас пара не скрывает этого факта. Участники премии обратили внимание, что Ксения выглядит очень счастливо, хоть и немного смущенно, примерно такое же состояние у нее было на свадьбе с Виторганом. Как ни странно, по этому поводу даже самые злобные хейтеры не оставили своих комментариев. Видимо, и вправду перед искренними чувствами меркнет все.