Экстрасенсы доказали Марату Башарову, что проклятье существует

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После обнародованной тайны о телепроекте «Битва экстрасенсов» участники пригрозили Башарову, что вскоре он поверит в проклятье.

Ведущий телепроекта «Битва экстрасенсов» Марат Башаров три месяца назад на YouTube-канале «Идущие к черту» рассекретил тайну собственной передачи на ТНТ. После просмотра ролика на Марата обрушился негатив не только от доверчивых пользователей, но и от экстрасенсов шоу. Зрители передачи «Битва экстрасенсов» уверяют, что после рассказа Марата на передаче у Романа Халимана, участники косятся на Башарова. Многие связывают проблемы в жизни телеведущего с проклятьем экстрасенсов.

Башаров в конце 2018 года оказался в центре скандала с супругой, его обвинили в избиении Елизаветы Башаровой. Как оказалось позже, пара разводится и он отписывает самую большую московскую недвижимость на жену, по утверждению Марата из-за шантажа с её стороны. Проблемы появляются не только в личной жизни, но и на работе, Марата хотели уволить с «Битвы экстрасенсов» из-за плохой репутации, зрители перестали посещать спектакли в театре, если там играл Марат.

Возможно, Марат зря наговорил на участников. Если провести анализ его последних событий, становится очевидным, что у актёра наступила чёрная полоса. Кто-то из магов мог затаить большую обиду на телеведущего, многие участники очень злопамятные, некоторые сами рассказывали, как они мстили обидчикам. Черные маги неоднократно демонстрировали обряды, наводящие порчу на человека.

«Экстрасенсы на личном примере ему доказали, что проклятье существует», «Марат, нужно обязательно обратиться к бабке», - пишут пользователи в Youtube под видео с участием Марата.

Невозможно утверждать в существовании проклятия, но по мнениям большинства Россиян оно существует – иначе бы шоу «Битва экстрасенсов», давно потеряла смысл к существованию. Со стороны скептиков, ничего волшебного в неудачах «кухонного бойца» нет, неудачи Марата можно связать с его пристрастием к алкоголю, с которым его супруга боролась много лет. Перед разводом она говорила, что верила в лучшее и мечтала, что ее муж может измениться, но чуда не произошло.