Зачищает следы? Собчак может замазывать отекшее лицо «тоналкой»

Вчера, 23:09

Удивительно, что скандальная звезда стала активно использовать бюджетную косметику.

Ксения Собчак нечасто рекламирует что-то на своей странице в социальной сети, но обычно такая реклама сразу вызывает бурю эмоций у хейтеров. На этот раз телеведущая решила рассказать своим подписчикам, насколько любит пользоваться косметикой марки Avon. Во-первых, их продукция доступна по цене, поэтому для Ксении странно ее использовать. Поклонники вспомнили, что обычно она приобретает товары Valmont, которые стоят более 10 тысяч рублей, поэтому поверить в то, что женщина действительно пользуется рекламируемыми вещами, просто невозможно.

С другой стороны, Собчак вообще не любительница сильно краситься, поэтому выбор тонального крема сразу посчитали подозрительным. Ее нередко обвиняют в том, что она любит «приложиться к бутылке». Даже сама Ксения порой не скрывается и выкладывает провокационные снимки.

Не исключено, что Собчак может замазывать отекшее лицо «тоналкой», ведь других способов зачистить следы бурного веселья нет.