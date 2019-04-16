«Ну чё ты с вопросами лезешь?»: Бородина намекнула на независимость от Курбана

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Не зря в сети ходят слухи, что пара переживает семейный кризис.

Ксения Бородина постоянно «подогревает» слухи о тяжелых отношениях с мужем Курбаном Омаровым. То позорит его на вечеринках, то пытается высмеять или даже обидеть. Сам мужчина не хочет быть «жертвой» в подобных ситуациях, поэтому отвечает, как может. Даже иногда не скрывает своего недовольства по поводу шумных и пьяных вечеринок любимой женушки. Хотя кого это останавливает.

Недавно телеведущая поделилась новым роликом, в котором весело подпевала песню «Девочка-война», являющейся одной из самых прослушиваемых в социальных сетях. Больше всего Ксюша выделила строку: «Ну чё ты с вопросами лезешь?». Не исключено, что именно эта «лестная» фраза была адресована Омару.

С первого взгляда ролик кажется вполне безобидным и очень простым. Обычное хвастовство на камеру, но, возможно, таким способом Бородина намекнула на независимость от Курбана. Видимо, женщине уже настолько надоело быть зависимой от кого-то и отчитываться за свои поступки, что она решается на крайние меры и отчаянно пытается намекнуть об этом супругу.