Орбакайте могла остаться сиротой из-за гороскопа родителей – Астролог

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«Хорошо, что не убили друг друга!», - сообщил астро-эксперт из соцсети, описывая совместимость Пугачевой и Орбакаса.

Вчера свой день рождения праздновала мать Кристины Орбакайте Алла Пугачева, а сегодня пришел черед праздника для отца Орбакайте Миколаса Орбакаса. Как вчера певица трогательно поздравила маму, так и сегодня написала милые слова поздравления и для папы со своей официальной страницы в соцсети. Поклонники присоединились к поздравлениям именинника, а многие из них немало удивились тому, что родители Кристины родились с разницей всего в один день. Однако если для кого-то эта информация была просто забавной малозначащей подробностью, нашлись и те, кого этот факт заинтересовал очень сильно и позволил сделать определенные выводы. В частности, один из астрологов заинтересовался тем, что и Алла Пугачева, и Миколас Орбакас Овны по гороскопу, а пара двух Овнов якобы считается одной из самых несовместимых.

«Хорошо, что не убили друг друга, а просто развелись!», - пишет астро-эксперт, намекая, что Орбакайте могла остаться сиротой из-за гороскопа родителей. Причина этого в том, что, по словам астролога, Овен – это самый сильный знак среди тех, которые принадлежат стихии огня, а она, в свою очередь, является символом разрушения. Эксперт предположил, что Орбакас и Пугачева сильно ссорились в браке, так как не хотели идти на уступки друг другу, причем Миколас «ссорился молча», а Алла себя не сдерживала в проявлении эмоций.

Астролог заключает, что Пугачевой и ее экс-супругу в качестве спутников жизни изначально нужны были люди более мягкого характера и значительно их младше. «В этом плане, кстати, Галкин, очень подходит Пугачевой», - пишет эксперт. Кстати, хоть астролог об этом не написал, что в Сети есть информации, что сразу после развода с Пугачевой и сам Орбакас быстро женился – его второй избранницей стала женщина, которая на 19 лет младше его. С ней мужчина в браке по сей день.