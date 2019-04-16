Очумел от счастья: Киркоров прилюдно поцеловал копию Пугачевой

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Копна огненно-рыжих волос поклонницы, похоже, повергла поп-короля в эйфорию, и он не смог сдержать эмоций.

Филипп Киркоров в рамках большого гастрольного тура дал два сольных концерта в Санкт-Петербурге. В воскресенье на сцене своего любимого города он представил публике яркое шоу «Цвет настроения». Выступление сопровождалось аншлагом: публика тепло встретила артиста, и наградила его за отдачу бурными овациями, массой комплиментов и потоком роскошных букетов.

Певец как всегда принимал подарки с легким пренебрежением, однако одна из благодарных поклонниц растопила его сердце. Во время шоу на сцену поднялась юная девушка с копной огненно-рыжих волос, которая внешне очень напоминала Аллу Пугачеву. Судя по выражению лица Филипа, он просто очумел от счастья. К большому удивлению публики, он не сдержал эмоций, и прилюдно поцеловал копию Пугачевой, пребывая в легком недоумении из-за такого разительного сходства. Впрочем, девочка также была в восторге, ведь заслужить такое внимание и расположение поп-короля фанатам практически невозможно.

Филипп Бедросович так проникся публикой, что не хотел уходить со сцены, однако его уже ждала Москва, и с большим сожалением певец покинул свой любимый город, в котором преданно выступает на протяжении 29 лет, и каждый раз, по его словам, с наслаждением купается в аплодисментах и любви.