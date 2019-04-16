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Второй раз, и те же «грабли» - сначала бывшая любовь, а теперь жена ушли от Григорьева-Апполонова к молодым спортсменам.

Супруга солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова Марина Банкова была замечена в обществе другого мужчины, которым оказался 27-летний баскетболист Андрей Зубков.

«Рыжего» «Иванушку» снова бросили ради баскетболиста. Это уже второй случай, когда от певца уходит любимая женщина к баскетболисту. Ранее такая же история произошла с его прошлой большой любовью Мария Лопатовой. Она бросила Андрея ради баскетболиста Андрея Кириленко.

Этой запутанной истории позавидуют даже создатели сериала «Санта-Барбара». Ведь с нынешней и еще пока официальной женой Марией Банковой Андрея Григорьева-Апполонова познакомила его бывшая возлюбленная Мария Лопатова.

Кстати, Марию Банкову еще в прошлом году папарацци заметили на яхте в компании с другими баскетболистами. В то время, когда Григорьев-Апполонов проходил обследование на онкологию в корейской клинике.

Также стало известно, что Мария забрала детей и перевезла их к своему любовнику Зубкову в загородный частный дом, но официально разрывать отношения со своим мужем пока не собирается.