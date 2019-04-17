«По любовнику на час?»: Бузова крутит романы одновременно с несколькими мужчинами - Фанаты

Сегодня, 10:00

Слишком часто звезда появляется с букетами цветов, которые дарить ей могут разные ухажеры.

Личная жизнь поющей ведущей из «Дома-2» Ольги Бузовой годами была достоянием общественности благодаря реалити-шоу, где участвовала знаменитость. Однако, звезда давно строит личную жизнь вне данного проекта, и сейчас о том, с кем Бузова встречается без камер, можно только догадываться. К примеру, поклонники артистки уже довольно давно выстроили теорию о том, что у Бузовой есть любимый человек, которого она скрывает от всех. Однако сегодня было выдвинуто еще и предположение о том, что певица встречает не с одним ухажером, а крутит романы одновременно с несколькими мужчинами.

Глядя на частые фото Бузовой с букетами цветов, фанаты предположили, что у нее по одному новому любовнику каждый день или через день. Однако следует уточнить, что речь идет именно о щедрых любовниках, которым не жалко вкладывать тысячи рублей в цветочном магазине для того, чтобы в итоге увидеть улыбку Бузовой. Но почему бы несколько дальше не развить тему о том, что звезда может находиться в открытых отношениях с несколькими возлюбленными? Ведь, при такой логике, не исключено, что у нее может быть примерно по одному кавалеру на час, просто не каждый из них хочет покупать певице цветы.

Кстати, сама же Бузова пела в треке «Мало половин», что у интимных партнеров жизни одного человека может быть большое количество, а не «один-единственный». Действительно ли звезда придерживается собственного полигамного принципа в отношениях или нет, пока точно сказать нельзя. Однако звезда ни с кем не связывала себя браком, ни с кем официально не встречается, а значит от множественных романтических связей ее, чисто теоретически, ничего не удерживает.