«Уже мужики губки вытягивают»: Фанаты высмеяли Ревву и Урганта

Сегодня, 18:31

Поклонники обсудили губы шоуменов и «короткие штанишки» Урганта.

Резидент Comedy Сlub Александр Ревва выложил на своей странице Insragram совместное фото с Иваном Ургантом и поздравил телеведущего с Днем рождения.

«С Днём рождения, Ваня! Пусть всегда светит солнце над твоей остроумной головой», - написал Ревва.

Фанаты обратили внимание на специально вытянутые губы шоуменов и высмеяли Ревву и Урганта. «Уже мужики губки вытягивают», - написала одна из девушек, заметивших данную особенность снимка.

Сегодня российскому актеру, музыканту, телеведущему Ивану Урганту исполнился 41 год. Родился Иван в семье актёров Андрея Львовича Урганта и Валерии Ивановны Киселёвой (1951—2015). Внук актёров Нины Ургант и Льва Милиндер.Впервые Иван появился на московском телевидении в мае 2001 года на телеканале «MTV Россия».