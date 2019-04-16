Ваганыч подлизался? Петросян заискивает перед Ургантом из-за страха унижения на его передаче

Сегодня, 18:04

Знаменитый комик сегодня должен стать гостем в программе острословного ведущего и, видимо, готовится к этому.

Сегодня день рождение празднует знаменитый ведущий Иван Ургант, его поздравляют коллеги и друзья, но среди всех прочих неожиданно отметился комик и основатель «Кривого зеркала» Евгений Ваганович Петросян. Юморист назвал именинника «величайшим остроумцем сегодняшнего времени», и признался, что нередко оценивает его способности в юморе.

При этом не составит большого труда заметить, что на фото, которое Петросян прикрепил к поздравлению, видно, что сидит юморист в студии «Вечернего Урганта». Это можно понять уже по тому, что на стене висит логотип передачи.

Дело в том, что Петросян является приглашенным гостем этого шоу 16 апреля. Недавно на официальной странице проекта было объявлено о наборе зрителей на данное шоу и были также перечислены приглашенные гости. Возможно, основатель «Кривого зеркала» только потому решил поздравить Урганта, ведь побоялся быть невнимательным и невежливым в отношении ведущего. Но может ли быть так, что кроме того Ваганыч, как называют его поклонники и коллеги, просто подлизался к Урганту из-за страха унижения на его передаче?

Петросян будто бы заискивает перед именинником для того, чтобы тот не слишком обидно его «подкалывал», а ведь есть много тем, которые Петросян вряд ли хотел публично обсуждать. К примеру, Ургант мог задать ему вопрос о предполагаемой любовнице, о разводе с Еленой Степаненко, о непростом разделе имущества, о временном аресте счетов и многом другом. Спросит ли ведущий обо всем этом в действительности, будет известно только тогда, когда выйдет новый выпуск передачи.