Кобзон знал о двойнике! Киркоров может скрывать настоящую Пугачеву

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Документы молодой «копии» могли «сбросить» два года певице, о чем впервые проболтался Иосиф Давыдович.

Накануне Алла Пугачева с размахом отпраздновала свое 70-летие. Однако поклонники сомневаются, что юбилей артистки был именно в этом году. По официальным данным, Алла Борисовна родилась 15 апреля 1949 года, однако есть много фактов, согласно которым Примадонна родилась на два года раньше.

Сразу вспоминается факт, что Иосиф Кобзон в свое время раскрыл главный секрет певицы, заявив, что она старше своего возраста. Можно предположить, что в борьбе за «престол» с Софией Ротару, не желая ей ни в чем уступать, Алла Борисовна «откинула» от реального возраста пару годков, продлив свою молодость по примеру Людмилы Гурченко. Даже некоторые фанаты вспомнили, что все друзья намекали на обман певицы. Интересен и тот факт, что практически все одноклассники певицы родились в 1946 году. Не исключено, что реальная Алла Борисовна действительно родилась в 1947 году, а вот ее двойник, чьими документами певица, предположительно, пользовалась, действительно могла родиться на два года позже знаменитой «копии».

Как известно, у каждого человека в мире есть минимум шесть двойников, с которыми можно случайно столкнуться в повседневной жизни. Их часто используют звезды шоу-бизнеса, ведь имея «запасной живой облик» можно не только отправиться в отпуск не выпадая из рабочего процесса, но и выступать в несколько раз чаще – фонограмма в этом плане становится «лучшим союзником». Не исключено, что одна из копий до сих пор помогает певице.

Похоже, Иосиф Кобзон знал о двойнике и случайно выдал главную тайну творчества певицы. Сейчас АБ поражает внешними переменами - она похудела, сменила имидж и манеры, исказился ее голос. Вполне вероятно, что в публичном браке с Галкиным ее замещает двойник, пока реальная певица наслаждается спокойствием и поправляет здоровье.

Не исключено, что «наигравшись» с Максимом, она вернулась к Филиппу, который до сих пор предан экс-супруге. Киркоров вполне может скрывать настоящую Пугачеву, которая пока не в состоянии вернуться на эстраду. Не исключено, что все эти годы он был счастлив с любимой, и принимая участие в ее интригах скрывал свою личную жизнь.

Однако, спешим отметить, что это лишь версии, основанные на общеизвестных фактах и догадках. Прибегала ли на самом деле Пугачева к помощи двойника, наверняка, останется неизвестным.