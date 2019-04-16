Шнуров назвал сгоревший собор Парижской Богоматери «перфомансом»

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Рокер нашел позитивную сторону в разрушении легендарного здания Парижа.

Вчера стало известно, что собор Парижской Богоматери загорелся во время проведения в нем строительных работ. Хоть в здание продолжали пускать туристов, никто из них или рабочих от пожара не пострадал, но буквально на глазах рушилось легендарное парижское здание. Люди по всему миру очень расстроились из-за того, что часть истории так просто сгорела, а также выражали сожаления в соцсетях из-за того, что теперь никогда не смогут его увидеть.

К интернет-армии скорбящих по собору присоединилось и много россиян, в числе которых есть Ксения Собчак – разрушение здания ее шокировало и разозлило очень сильно, причем винила она в этом «левацкую» власть в Париже. Также дал свой комментарий произошедшему и музыкант Сергей Шнуров, который в новом стихе назвал сгоревший собор Парижской Богоматери «перфомансом».

По мнению артиста, разрушение исторического памятника очень символично, и может означать «новую смену вех» истории. В комментариях под постом Шнурова среди его подписчиков нашлось очень много тех, кому было всё равно сгорел собор или нет. Их куда больше волнует, что «90% России» выглядит хуже, чем собор после разрушительного пожара.