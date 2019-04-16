Новой «Королевой» не будет! Певица тайно толстеет ради развода с Тарзаном - Мнение

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Сделать из жены «фитоняшку», похоже, Глушко не удастся, несмотря на все его усилия.

В соцсетях все чаще стали появляться слухи о том, что Сергей Глушко изменяет своей супруге Наташе Королевой. Фанаты заметили, что певица в последнее время очень сильно поправилась и стала выглядеть не так ухоженно, как раньше. Подозрения поклонников по поводу неверности Тарзана не безосновательны – стриптизер все реже появляется на публике с законной женой, а также редко публикует совместные фото с Наталией в своем аккаунте. Кроме того, отмечают фанаты, Сергей без стеснения выкладывает снимки с другими барышнями, которые выглядят стройнее Королевой.

Поговаривают, что Глушко не намерен бросать супругу, а решил сделать из нее «фитоняшку», для чего и начал водить ее в тренажерный зал и контролировать занятия. Однако певица, видимо, не очень то и желает становиться фитнес-моделью. Тайно от мужа Наташа употребляет то, что только провоцирует набор лишних килограммов. Недавно артистка похвасталась «особенной» диетой в перерыве между работой – калорийным тортом. «Пока муж не видит», - отметила ехидно Королева. Складывается впечатление, что исполнительница намеренно перечеркивает все старания в спортзале – толстеет втайне от Глушко.

Судя по всему, новой «Королевой», которую хочет «сотворить» Сергей, не будет. Женщина, желающая сохранить брак и удержать любимого мужчину, сделает все для этого. Возможно, Королева как раз таки ведет к тому, чтобы расстаться с Тарзаном, поэтому ради развода и злоупотребляет выпечкой. Так ли это на самом деле, точно сказать нельзя, поскольку доказательств нежелания певицы оставаться женой стриптизера нет, как и того, что Глушко недоволен фигурой своей супруги.