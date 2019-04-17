Оценила в 100000 лайков! Новая девушка продает фотографии с Егором Кридом в обмен на популярность

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Новая величина в отношениях Егора - лайки и подписка.

Егор Крид один из самых популярных исполнителей нашего времени, молодой хип-хоппер является главным холостяком страны. Девушки сходят с ума на концертах певца. А на на странице Егора сотни признаний в любви. Не смотря на большую популярность среди женского пола, Егор после расставания с певицей Нюшей в 2016 году, не афиширует свои отношения.

Криду часто приписывают романы с популярными девушками из шоу-бизнеса, но по факту конкретных подтверждений не было. Сейчас он главный холостяк страны. Несколько дней назад некая Ася в социальной сети TikTok сообщила, что у нее серьёзные отношения с Егором. Ася написала описание под публикацией: «Если видео наберет 100000 лайков, выложу фото с Егором в душевой кабине». Новая пассия Булаткина, оценила отношения с артистом в 100000 лайков, совсем не дорого для отношений с такой звездой.

Ася утверждает, что у нее есть фотографии с молодым артистом в душе. Судя по желанию девушки получить лайки, она просто пытается пропиариться на громком имени артиста. Девушке всего 20 лет и она вполне во вкусе Егора. Сам Егор умалчивает о своем новом романе, чтобы бывшие дамы и подписчицы не начали обсуждать его личную жизнь. Булаткину и без этого хватает проблем: закончился контракт с Black Star, в сети ходила информация о конфликте с Тимати, заберут псевдоним и социальные сети, сейчас Егору не до любви.

А вот девушка, активно хайпится на имени пока еще Егора Крида. «А потом будет передача, «Беременна от Крида», - пишут хейтеры. Фанатки Егора, комментируют совместные фото смайликами со слезами. Видимо девушки надеялись, что их любимый Егор будет долго одинок, но не тут то было. А в это же время, новая девушка продает фотографии с Егором Кридом в обмен на популярность