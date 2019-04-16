Болезнь, за которую стыдно: Волочкова «лечит» кота при помощи стрижки

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Кот-страдалец «исцелился» благодаря умелым рукам мастера.

Отношения Анастасии Волочковой с домашними питомцами – довольно сложная тема, особенно для защитников животных. То она заботливо обнимает пса своего бывшего, то пинает ногой собаку от злости; то «боготворит» кота Лакки, то бросает его в бочку с ледяной водой. Очередной скандал связан с тем, что балерина решила заработать на рекламе ветклиники. Сначала она пропиарила на своей официальной странице в Instagram средство «Секс-барьер» для животных, и неоднозначно добавляет, что при его применении нужно строго придерживаться инструкции.

Вполне возможно, что пытаясь понизить желание «погулять» у своего кота, звезда превысила дозировку, а говорить об отравлении, как болезни, которая возникла из-за действий «любящей» хозяйки, ей просто стыдно. Но и потерять деньги, предложенные ветеринарной клиникой за рекламу их услуг, Волочкова не может, поэтому уверяет фанатов, что не «лечит» дорого Лакки, а доктор приехал просто поправить его внешний вид при помощи новой стрижки. Причём, как видно из видеозаписи, сотрудник клиники вообще не понимает, почему должна делать вид, что она парикмахер для животных. Несколько часов назад Анастасия снова поделилась снимком любимого питомца: он забился в угол и отвернулся от хозяйки, видимо, из-за стресса и недомогания совсем не после стрижки.