«Мама для галочки?»: Дети Пугачевой не испытывают счастья рядом с мамой - Фанаты

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Примадонна в свой юбилей продемонстрировала полное равнодушие к Лизе и Гарри, отмечают пользователи.

Вчера примадонна российской эстрады Алла Пугачева отмечала день рождения. На своей странице Максим Галкин опубликовал трогательное видео, на котором Лиза и Гарри поздравляют маму с 70-летием. Поклонники пришли в восторг от увиденного, в очередной раз выразив свое восхищение талантливыми детьми. Однако многие интернет-эксперты назвали ролик юмориста постановкой. По мнению пользователей сети, дети как будто поздравляли чужую тетю, а не родную мать. Кроме того, фолловеры остались недовольны тем, что и Пугачева отнеслась к Лизе и Гарри как к чужим детям. Певица, отмечают фанаты, даже не поцеловала наследников, а ее объятия показались поклонникам неискренними. «В глазах мамы нет тепла», - пишут в комментариях пользователи, которые уверены, что другая бы сразу же расцеловала своих наследников и не выпускала бы их из объятий.

Некоторые и вовсе отметили, что Лиза и Гарри не испытывают счастья рядом с мамой, что видно по свежему видео. Фанаты давно заметили, что с наследниками всегда играет Галкин и няня, а мама как будто вовсе не принимает участия в воспитании детей. «Максим и няня делают детей счастливыми, а не Алла», - пишут фолловеры. «Мама для галочки?», - встревожены фанаты равнодушием Пугачевой к наследникам. Некоторые встали на защиту примадонны, заметив, что из-за возраста певица попросту уже не так сильно выражает свои эмоции к детям, как раньше.