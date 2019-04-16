«Как Петербург без Эрмитажа»: Филипп Киркоров пришел в ужас от трагедии с Нотр-Дам-де-Пари

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Неоднократно посещавший легендарный католический храм певец выразил всю боль от случившегося в Instagram и посетовал, что его дети видели Собор Парижской Богоматери всего один раз.

Вечером 15 апреля весь мир потрясла страшная новость – загорелся и практически в прямом эфире обратился в пепел один из символов французской нации и Парижа – собор Нотр-Дам-де-Пари. Пока полыхала «история» и 400 пожарных упорно боролись с огнем, парижане стояли на коленях и молились, чтобы судьба помиловала любимую достопримечательность. В итоге Нотр-Дам удалось спасти, однако масштаб катастрофы огромен: у собора, где венчались на царство и заключали браки французские монархи, состоялся суд над Жанной д`Арк и был коронован Наполеон, обвалились крыша, шпиль и часы. По прогнозам специалистов, на восстановление храма могут уйти десятилетия, если его, конечно, вообще можно восстановить.

Своими эмоциями по поводу случившего делятся люди по всему миру, а в России сожаление о трагедии уже высказали Максим Галкин, Ксения Бородина, Игорь Верник, Яна Рудковская, Никита Джигурда, Филипп Киркоров и многие другие.

Пытаясь осмыслить и принять трагическую действительность, Киркоров разместил у себя в Instagram пронзительный пост, где признался, что он пришел в ужас и ему не верится, что его дети – Алла и Мартин, видели Нотр-Дам-де-Пари в первозданном виде «первый и последний раз». По мнению Филиппа Бедросовича, все случившееся – это «ужасно», это – «беда национального масштаба». Для певца Париж без Собора Парижской Богоматери - это все равно что «любимый Санкт-Петербург без «Эрмитажа» или без Исаакиевского собора». «Пережить войны, а в мирное время не уберегли» - с грустью резюмировал Киркоров.

Стоит напомнить, что строительство Нотр-Дам-де-Пари началось в XII веке и завершилось только через два столетия. В этом году один из главных символов французской столицы отметит 856-летие.