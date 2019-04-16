Лазарев разбил сердце? Лорак спела о болезненном расставании с возлюбленным

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Фанаты уверены, что в этот раз песня точно посвящена Сергею, который мог бросить ее ради мужчины.

Вышел новый клип на песню Ани Лорак «Я тебя ждала». Некоторые поклонники успели посмотреть этот ролик и уже сделали вывод о нем, и из них большинству песня почему-то показалась незапоминающейся и скучной, которая совсем потерялась на фоне эффектного клипа. При этом ходят слухи, что слова к ней писала сама Ани Лорак после расставания с мужем. Однако не все фанаты думают, что именно о Мурате Налчаджиоглу спела звезда, ведь, возможно речь и идет другом болезном расставании с возлюбленным. Этим самым возлюбленным пользователи Сети уже не первый год называют певца Сергея Лазарева.

Неужели выходит так, что именно Лазарев разбил сердце певицы? В это достаточно сложно поверить, ведь официально пара всегда опровергала слухи о наличии между ними романтических отношений. Кроме того, инсайдеры, приближенные к российскому шоу-бизнесу, уже не раз сообщали о том, что Лазарев крутит романы с мужчинами, якобы об этом все знают, кроме влюбленных в него поклонниц. Конечно, эти высказывания бездоказательны, но в том случае, если анонимные информаторы не врали, то вполне может быть, что Лазарев бросил Ани Лорак ради другого мужчины.