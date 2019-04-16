«Скушай гусеничку»: Самойлова потешается над собственными детьми - Фанаты

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Супруга Джигана настойчиво уговаривала доверчивую младшую дочь съесть личинку насекомого, на что не очень хорошо отреагировали в сети.

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган – многодетные родители. Супруги воспитывают трех дочек. Самой младшей в апреле этого года исполнится два года. Воспитанием девочек в основном занимается Оксана, которая регулярно делиться с подписчиками забавными видео с детьми.

Недавно модель продемонстрировала в stories кормление старшей дочерью огромных гусениц. Младшей наследнице Майе стало интересно наблюдать на процессом и она попыталась взять личинку в руку, однако от страха тут же бросала ее. Наблюдающая за стараниями Майи побороть страх мама решила посмеяться над дочкой – Оксана начала уговаривать ребенка съесть одну гусеницу. «Скушай гусеничку», «Майа, давай ты «слопаешь» одну. Нам-нам», - отметила модель. Судя по всему, малышка восприняла слова мамы всерьез, не понимая того, что родительница всего лишь навсего шутит. «Давай бери и кушай ее», - продолжила уговаривать дочь Самойлова. Уговоры растянулись на несколько stories. Девочка пыталась взять в руку гусеницу, чтобы исполнить совет матери, однако так и не смогла это сделать.

Складывается впечатление, что Самойлова попросту потешается над собственными детьми. К такому же выводу приходят и поклонники Джигана и его супруги. Страшно представить, что могло бы произойти, если бы Майя оказалась бесстрашным ребенком и скушала личинку по совету мамы.